Benevento, Inzaghi: «Vado via a testa alta, mi prendo le mie responsabilità» (Di domenica 23 maggio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato dopo il pareggio contro il Torino. Le sue parole Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato dopo il pareggio contro il Torino annunciando l’addio ai sanniti. Le sue parole ripotate da Ottopagine. MATCH – «Abbiamo chiuso la stagione con grande dignità, come lo è stato il nostro campionato. Ci dispiace perché avremmo voluto finire in altro modo. Adesso devo fare un bilancio dei miei due anni a Benevento. La società mi ha chiesto la serie A, ottenendola a suon di record con tante giornate di anticipo. Quest’anno abbiamo lottato fino alla fine, facendo il nostro dovere fino a tre o quattro partite dalla fine. Ci sono stati i nostri errori, così come quelli degli altri. Non sono mancati degli infortuni importanti, basti pensare a Letizia e Iago ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Filippo, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio contro il Torino. Le sue parole Filippo, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio contro il Torino annunciando l’addio ai sanniti. Le sue parole ripotate da Ottopagine. MATCH – «Abbiamo chiuso la stagione con grande dignità, come lo è stato il nostro campionato. Ci dispiace perché avremmo voluto finire in altro modo. Adesso devo fare un bilancio dei miei due anni a. La società mi ha chiesto la serie A, ottenendola a suon di record con tante giornate di anticipo. Quest’anno abbiamo lottato fino alla fine, facendo il nostro dovere fino a tre o quattro partite dalla fine. Ci sono stati i nostri errori, così come quelli degli altri. Non sono mancati degli infortuni importanti, basti pensare a Letizia e Iago ...

