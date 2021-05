Ai Weiwei firma la nuova Illy Art Collection per un caffè ad arte

(Di domenica 23 maggio 2021) Ormai è un appuntamento attesissimo da tutti gli estimatori dele dell’contemporanea. Latazzina dadellaArt, uscita il 19 maggio, è stata realizzata dall’artista cinese di fama mondiale Ai. Un prezioso tassello in più che andrà ad arricchire le collezioni di tutti coloro che dal ’92 ad oggi non hanno mancato un pezzo. LaArt– delle tazzine d’autore numerate ete da oltre 100 artisti internazionali – è nata infatti nel ’92 da un’idea di Francesco, titolare dell’omonima azienda italiana. Da quel momento in poi sono stati coinvolti, per esempio, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic, Yoko Ono e Mark Quinn. Di fatto, si tratta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Weiwei firma

L'Officiel Italia

Miller: come poteva Ann Freedman considerare autentico un dipinto con la"Pollok"? "Made You ... compagno di classe di Aied erede dell'antica tradizione orientale che privilegia l'abilità ...Miller: come poteva Ann Freedman considerare autentico un dipinto con la"Pollok"? "Made You ... compagno di classe di Aied erede dell'antica tradizione orientale che privilegia l'abilità ...Al termine di una gara internazionale, Illy Caffé ha scelto Herezie per gestire la comunicazione della sua nuova Illy Art Collection ...Dopo la partnership con Frieze, una nuova incursione di Illy nell'arte: Ai Weiwei ha realizzato le sue tazzine per la serie della Art Collection ...