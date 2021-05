Wta Strasburgo 2021, qualificazioni: Pieri e Turati subito out, avanzano Niemeier e Ramirez (Di sabato 22 maggio 2021) Il torneo Wta di Strasburgo 2021 non inizia nel migliore dei modi per i colori italiani. Le azzurre Jessica Pieri e Bianca Turati, impegnate nelle qualificazioni al tabellone principale, vengono subito sconfitte dalle rispettive avversarie e sono già costrette a tornare a casa. In mattinata la tedesca Jule Niemeier non lascia alcuno scampo a Turati, rifilandole subito un pesantissimo 6-0 nel primo set; la tennista italiana prova a reagire nel secondo parziale, ma alla fine è costretta a cedere in due set 0-6 4-6. Inizia bene, invece, l’avventura francese di Pieri che si prende il primo parziale con lo score di 6-3 nel match contro la padrona di casa Evita Ramirez. Quest’ultima, dopo aver riorganizzato ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Il torneo Wta dinon inizia nel migliore dei modi per i colori italiani. Le azzurre Jessicae Bianca, impegnate nelleal tabellone principale, vengonosconfitte dalle rispettive avversarie e sono già costrette a tornare a casa. In mattinata la tedesca Julenon lascia alcuno scampo a, rifilandoleun pesantissimo 6-0 nel primo set; la tennista italiana prova a reagire nel secondo parziale, ma alla fine è costretta a cedere in due set 0-6 4-6. Inizia bene, invece, l’avventura francese diche si prende il primo parziale con lo score di 6-3 nel match contro la padrona di casa Evita. Quest’ultima, dopo aver riorganizzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Wta Strasburgo Tabellone qualificazioni Wta Strasburgo 2021: presenti Pieri e Turati, Gracheva numero uno Ecco tutti gli abbinamenti: TABELLONE QUALIFICAZIONI WTA STRASBURGO 2021 (1) Gracheva vs Hatouka Ramirez vs (10) Pieri (2) Dyias vs Papamichail Jacquemot vs (12) Zanewska (3) McHale vs Parry Thandi ...

WTA Strasburgo: Pieri e Turati in gara nelle quali ... differita alle 21.15 (semifinale1) sabato 29 maggio - differita alle ore 18.00 (finale) RISULTATI "Internationaux de Strasbourg" WTA 250 Strasburgo, Francia 23 - 29 maggio, 2021 $235.238 - terra ...

WTA 250 Strasburgo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni LiveTennis.it VARIE: GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA PALERMO (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (24-30 maggio): LUNEDÌ 24 - Basket: Serie A. Semifinali play-off, gara 2 Milano-Venezia - Ciclismo: Giro d'Italia. 16^ t ...

TENNIS: TORNEO STRASBURGO. PIERI E TURATI IN GARA NELLE QUALIFICAZIONI ROMA (ITALPRESS) - Sono due le azzurre al via nelle qualificazioni degli "Internationaux de Strasbourg", torneo Wta 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa del ...

