“Vendo più di Obama”, ma non era vero. Casalino fa flop in libreria, la sua parabola segue quella di Conte (Di sabato 22 maggio 2021) Sedicimila copie in tre mesi. Un bilancio magro, secondo il sito Vigilanzatv.it, quello dell’ex portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino e del suo romanzo dal titolo “Il Portavoce”, per l’appunto. E pensare che solo qualche mese fa, dopo l’addio di Conte a Palazzo Chigi, Casalino annunciava risultati straordinari: «Con Il Portavoce sto vendendo più di Barack Obama» riportò, con fonti proprie, Giorgio Gandola, sulla prima pagina della Verità. Casalino, però, può consolarsi con l’ingresso nel gruppo comunicazione dei Cinque Stelle alla Camera. Secondo il Corriere della Sera, “il capo comunicazione resterà Andrea Cottone, ex portavoce di Alfonso Bonafede, che ha sostituito solo pochi mesi fa. Per Casalino – spiegano fonti parlamentari – è possibile ipotizzare un ruolo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Sedicimila copie in tre mesi. Un bilancio magro, secondo il sito Vigilanzatv.it, quello dell’ex portavoce di GiuseppeRoccoe del suo romanzo dal titolo “Il Portavoce”, per l’appunto. E pensare che solo qualche mese fa, dopo l’addio dia Palazzo Chigi,annunciava risultati straordinari: «Con Il Portavoce sto vendendo più di Barack» riportò, con fonti proprie, Giorgio Gandola, sulla prima pagina della Verità., però, può consolarsi con l’ingresso nel gruppo comunicazione dei Cinque Stelle alla Camera. Secondo il Corriere della Sera, “il capo comunicazione resterà Andrea Cottone, ex portavoce di Alfonso Bonafede, che ha sostituito solo pochi mesi fa. Per– spiegano fonti parlamentari – è possibile ipotizzare un ruolo ...

