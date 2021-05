Trivelle | Cingolani | “Erano già lì | non le ho autorizzate io”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Quellegià lì. C’delle autorizzazioni, delle valutazioni di impatto ambientale per riprendere le operazioni diche già esistevano in quella zona, chestate completate molto tempo fa, le ho trovate,state completate, non posso fare una operazione scorretta, se l’atto amministrativo è finito sono obbligato a mandarlo avanti”. Così a Progress, su Sky Tg24, il ministro per la Transizione Energetica Roberto, parlando del via libera alle trivellazioni nel mare Adriatico che ha suscitato polemiche. L'articolo proviene da Italia Sera.

La questione delle trivelle per la ricerca di idrocarburi nell'Adriatico ha scatenato una serie di polemiche che hanno spinto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a intervenire: