Traffico Roma del 22-05-2021 ore 09:00 (Di sabato 22 maggio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico scorrevole nella capitale questo sabato mattina dalle 7 divieto di transito per lavori di pulitura in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del tratto tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di Piazzale Clodio fino alle 12 di oggi proseguono i lavori in Prati su via Crescenzio quando chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni deviazioni per le linee 34 49280 492 e913 possibili disagi alla circolazione un evento sportivo al porto di Ostia evento che durerà fino a domani domenica 23 maggio ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianescorrevole nella capitale questo sabato mattina dalle 7 divieto di transito per lavori di pulitura in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del tratto tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di Piazzale Clodio fino alle 12 di oggi proseguono i lavori in Prati su via Crescenzio quando chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni deviazioni per le linee 34 49280 492 e913 possibili disagi alla circolazione un evento sportivo al porto di Ostia evento che durerà fino a domani domenica 23 maggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Segnaletica, attraversamenti pedonali e limite di velocità: Ecco la rinnovata SP 500 di Graglia Per finire, Via Roma è stata interdetta al traffico veicolare e, in corrispondenza dell'incrocio con la strada provinciale, sono stati posati n. 3 parapetti metallici che hanno lo scopo di impedire l'...

Ztl, attivazione varchi San Lorenzo e Trastevere spostata alle 23 L'orario notturno di attivazione dei varchi elettronici delle Zone a Traffico Limitato di San Lorenzo e Trastevere è spostato dalle 21.30 alle 23 a partire dalla sera del 21 maggio. E' quanto stabilito in una delibera approvata dalla Giunta Capitolina. Il provvedimento ...

Traffico Roma del 21-05-2021 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews A24, CHIUSURE NOTTURNE DEL TRAFORO DEL GRAN SASSO DAL 24 AL 28 MAGGIO A24: chiusure notturne Traforo del Gran Sasso L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale A ...

Ciak, si gira: partono le riprese con Vanessa Incontrada, set da via Seteria La fiction fa un passo indietro per la Fiera: stop durante l'Antiquaria. Da domani le chiusure del traffico e da lunedì si gira. Esordio in tutto il centro, ecco la mappa ...

