Tassa di successione, a rischiare di pagarla in voti è il Pd: Letta fa più flop di Zingaretti (Di sabato 22 maggio 2021) All’ex-governatore della Toscana Enrico Rossi piace da morire l’ideona di Enrico Letta di fare la dote ai diciottenni coi balzelli sulle eredità dei ricconi. «È di sinistra», ha sentenziato. Sarà. Ma, almeno a giudicare dalle reazioni extra-moenia, se c’è uno che rischia di pagare salato la Tassa di successione, è proprio il Pd. In termini di voti, ovviamente. Già, chi mai avrebbe immaginato che il passaggio da Zingaretti a Letta potesse costare il sorpasso nei sondaggi da parte di FdI? Eppure è accaduto. Merito di Giorgia Meloni, certamente. Ma quanta involontaria complicità da parte del segretario dem. Da quando è tornato dalla Francia per insediarsi al Nazzareno non ne ha imbroccata una. Letta colleziona fallimenti Orami è un mix tra Fantozzi e Tafazzi. Il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) All’ex-governatore della Toscana Enrico Rossi piace da morire l’ideona di Enricodi fare la dote ai diciottenni coi balzelli sulle eredità dei ricconi. «È di sinistra», ha sentenziato. Sarà. Ma, almeno a giudicare dalle reazioni extra-moenia, se c’è uno che rischia di pagare salato ladi, è proprio il Pd. In termini di, ovviamente. Già, chi mai avrebbe immaginato che il passaggio dapotesse costare il sorpasso nei sondaggi da parte di FdI? Eppure è accaduto. Merito di Giorgia Meloni, certamente. Ma quanta involontaria complicità da parte del segretario dem. Da quando è tornato dalla Francia per insediarsi al Nazzareno non ne ha imbroccata una.colleziona fallimenti Orami è un mix tra Fantozzi e Tafazzi. Il ...

