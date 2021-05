Stupro a Milano, imprenditore narcotizza e violenta una studentessa dopo un colloquio di lavoro (Di sabato 22 maggio 2021) Ha narcotizzato una giovane studentessa, ne ha abusato sessualmente e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un imprenditore 50enne milanese è stato arrestato. Ad eseguire l’operazione i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Porta Monforte, al termine di una indagine coordinata dal dipartimento tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della procura di Milano (procuratore aggiunto Letizia Mannella e sostituto procuratore Alessia Menegazzo). Stupro a Milano, la vittima è stata narcotizzata Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata lo scorso 28 marzo da una studentessa universitaria di 21 anni che aveva riferito ai militari di essere stata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Hato una giovane, ne ha abusato sessualmente e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un50enne milanese è stato arrestato. Ad eseguire l’operazione i carabinieri del nucleo operativo della compagniaPorta Monforte, al termine di una indagine coordinata dal dipartimento tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della procura di(procuratore aggiunto Letizia Mannella e sostituto procuratore Alessia Menegazzo)., la vittima è statata Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata lo scorso 28 marzo da unauniversitaria di 21 anni che aveva riferito ai militari di essere stata ...

