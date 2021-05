Palinuro, cade da un dirupo e finisce in mare: morta bambina di 4 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia a Palinuro, bambina di 4 anni cade da un dirupo e finisce in mare: è morta. Il corpo recuperato dagli uomini della Guardia Costiera. Una bambina di 4 anni è morta a Palinuro dopo essere caduta da un dirupo. La piccola è finita in mare. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Il corpo, ormai senza vita, è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera. Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia adi 4da unin: è. Il corpo recuperato dagli uomini della Guardia Costiera. Unadi 4dopo essere caduta da un. La piccola è finita in. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Il corpo, ormai senza vita, è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera.

