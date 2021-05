Palinuro, bimba di 4 anni muore in vacanza: cade in un dirupo e finisce in mare (Di sabato 22 maggio 2021) Una bambina straniera di circa 4 anni ha perso la vita a Palinuro, frazione di Centola (Salerno). Da quanto si apprende la piccola, nel primo pomeriggio, stava percorrendo un sentiero in compagnia dei ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) Una bambina straniera di circa 4ha perso la vita a, frazione di Centola (Salerno). Da quanto si apprende la piccola, nel primo pomeriggio, stava percorrendo un sentiero in compagnia dei ...

