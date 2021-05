Nuove regole matrimoni: a giugno si riparte, i protocolli (Di sabato 22 maggio 2021) 15 giugno. È la data in cui i matrimoni potranno tornare ad essere festeggiati, seppur con regole precise anti-Covid. Una data significativa, tenuto conto che quello del wedding ha anche un'importanza valenza economica. Una ripartenza, dunque, che va oltre gli aspetti affettivi e che rappresenta un altro passo verso la normalità. I matrimoni avranno dei protocolli da rispettare e che sono estesi anche ad altre occasioni che prevedono ricevimenti, dunque anche cresime, battesimi e comunioni ad esempio. È, infatti, arrivato il definitivo via libera del Comitato Tecnico Scientifico rispetto alla norme finalizzate a contenere la diffusione del contagio. matrimoni: quanti invitati sono possibili Non saranno previste limitazioni relativamente al numero di persone da ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 22 maggio 2021) 15. È la data in cui ipotranno tornare ad essere festeggiati, seppur conprecise anti-Covid. Una data significativa, tenuto conto che quello del wedding ha anche un'importanza valenza economica. Unanza, dunque, che va oltre gli aspetti affettivi e che rappresenta un altro passo verso la normalità. Iavranno deida rispettare e che sono estesi anche ad altre occasioni che prevedono ricevimenti, dunque anche cresime, battesimi e comunioni ad esempio. È, infatti, arrivato il definitivo via libera del Comitato Tecnico Scientifico rispetto alla norme finalizzate a contenere la diffusione del contagio.: quanti invitati sono possibili Non saranno previste limitazioni relativamente al numero di persone da ...

