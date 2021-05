Narcotizza e violenta 21enne In manette imprenditore farmaceutico Ma le vittime potrebbero essere molte di più

(Di sabato 22 maggio 2021) Milano – Si chiama Antonino Di Fazio, è un facoltosodel settore, 50 anni, e ieri è stato arrestato dai carabinieri, su ordine del gip di Milano. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Tutto è partito dalla denuncia di una studentessa di 21 anni iscritta all’Università Bocconi che, lo scorso 28 marzo si è presentata alla caserma dei carabinieri di Porta Monforte ancora stordita dai narcotici che aveva in corpo. Ulteriori accertamenti medici hanno rilevato una presenza di dosaggi altissima di benzodiazepine, che Di Fazio le avrebbe fatto ingerire la sera prima. Come riporta il quotidiano “La Stampa”, “la studentessa ha raccontato distata invitata la sera prima a un incontro di lavoro tra imprenditori del settore...

