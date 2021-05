Maneskin con "Zitti e buoni" sbancano l'Eurovision Dopo 31 anni l'Italia torna a vincere il song contest (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo il Festival di Sanremo, l'Eurovision song contest: i Maneskin fanno il pieno nel 2021 e riportano in Italia un trofeo che mancava dal 1990. Il loro brano "Zitti e buoni" ha sbancato Rotterdam, conquistando il successo grazie al televoto, mentre la giuria di qualita' li aveva piazzati al quinto posto. E' la terza volta che l'Italia vince l'Eurovision, la prima fu con Gigliola Cinquetti, quindi con Toto Cutugno e adesso con la band romana che dall'essere composta da artisti di strada e' diventata una realta' europea. E il quartetto ha pianto di gioia all'annuncio della vittoria - serata trasmessa in diretta su Rai1 -, per poi riproporre il brano rock. E da regolamento, il prossimo anno tocchera' ... Leggi su affaritaliani (Di domenica 23 maggio 2021)il Festival di Sanremo, l': ifanno il pieno nel 2021 e riportano inun trofeo che mancava dal 1990. Il loro brano "" ha sbancato Rotterdam, conquistando il successo grazie al televoto, mentre la giuria di qualita' li aveva piazzati al quinto posto. E' la terza volta che l'vince l', la prima fu con Gigliola Cinquetti, quindi con Toto Cutugno e adesso con la band romana che dall'essere composta da artisti di strada e' diventata una realta' europea. E il quartetto ha pianto di gioia all'annuncio della vittoria - serata trasmessa in diretta su Rai1 -, per poi riproporre il brano rock. E da regolamento, il prossimo anno tocchera' ...

Advertising

annapettinelli : Va beh se non vinciamo stavolta propongo di ritirare l’Italia dalla competizione perché il pubblico dell’eurovision… - annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - chetempochefa : Rivediamo il momento in cui i #Maneskin con Zitti e Buoni, dopo più di 30 anni, fanno vincere all'Italia l'… - Angelinda_98 : RT @chetempochefa: Rivediamo il momento in cui i #Maneskin con Zitti e Buoni, dopo più di 30 anni, fanno vincere all'Italia l'#Eurovision… - andreeee99 : C'è gente che crede che Damiano si metta a pippare cocaina sul tavolo CON TUTTE LE TELECAMERE PUNTATE IN EUROVISION… -