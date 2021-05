L'Eurovision Song Contest è dei Maneskin, secondo Spotify (Di sabato 22 maggio 2021) Eurovision Song Contest 2021, alla vigilia della finale sono i Maneskin gli artisti più ascoltati su Spotify, con oltre 26 milioni di stream tra marzo e maggio per Zitti e buoni, il brano che dal podio sanremese, può portarli a svettare anche su quello europeo. La loro prima vera esibizione da Rotterdam sarà stasera e, a quanto pare, hanno in serbo qualcosa di speciale a cui si stanno preparando da mesi (così come per i live del nuovo album Teatro d'ira - vol I, che arriveranno a dicembre). Al momento le classifiche della gara, necessarie giusto per l'ingresso alla finale, non sono indicative dei trend di voto, quindi è difficile capire quali siano i rivali certi dei nostri. I dati sullo streaming, però, li indica tendenzialmente nel nord Europa, con l'altissima probabilità di un duello rock (per ... Leggi su gqitalia (Di sabato 22 maggio 2021)2021, alla vigilia della finale sono igli artisti più ascoltati su, con oltre 26 milioni di stream tra marzo e maggio per Zitti e buoni, il brano che dal podio sanremese, può portarli a svettare anche su quello europeo. La loro prima vera esibizione da Rotterdam sarà stasera e, a quanto pare, hanno in serbo qualcosa di speciale a cui si stanno preparando da mesi (così come per i live del nuovo album Teatro d'ira - vol I, che arriveranno a dicembre). Al momento le classifiche della gara, necessarie giusto per l'ingresso alla finale, non sono indicative dei trend di voto, quindi è difficile capire quali siano i rivali certi dei nostri. I dati sullo streaming, però, li indica tendenzialmente nel nord Europa, con l'altissima probabilità di un duello rock (per ...

