Immunità di gregge, cosa dicono gli esperti (Di sabato 22 maggio 2021) Vaccinazioni anti Covid, si raggiungerà l’Immunità di gregge? E quando? Gli studiosi dibattono sulla questione con posizioni diverse. Per il raggiungimento dell’Immunità di gregge “tenderei a dirle entro l’estate, stando larghi per prudenza tra agosto e settembre” ha detto ieri il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Cts Franco Locatelli, ospite di e-Venti su Sky TG24. “Già a giugno – ha aggiunto – avremo più di 20 milioni di dosi disponibili” di vaccino anti Covid, “che ripartite in un conteggio giornaliero ci porta a un dato tra le 650 e le 670mila dosi al giorno. Continuando di questo passo riusciremo certamente a ridurre ulteriormente la circolazione del virus”. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco l’Immunità di gregge “non la raggiungeremo mai. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Vaccinazioni anti Covid, si raggiungerà l’di? E quando? Gli studiosi dibattono sulla questione con posizioni diverse. Per il raggiungimento dell’di“tenderei a dirle entro l’estate, stando larghi per prudenza tra agosto e settembre” ha detto ieri il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Cts Franco Locatelli, ospite di e-Venti su Sky TG24. “Già a giugno – ha aggiunto – avremo più di 20 milioni di dosi disponibili” di vaccino anti Covid, “che ripartite in un conteggio giornaliero ci porta a un dato tra le 650 e le 670mila dosi al giorno. Continuando di questo passo riusciremo certamente a ridurre ulteriormente la circolazione del virus”. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco l’di“non la raggiungeremo mai. ...

Roberto19Rs : @sabrina__sf Io dirò che aspetto l'immunità di gregge. - bb91687509 : RT @PamelaFerrara: Basta leggere una manciata di tweet #novax con hashtag #nessunacorrelazione per rendersi conto che, se l'immunità di gre… - Myqueensnking : RT @PamelaFerrara: Basta leggere una manciata di tweet #novax con hashtag #nessunacorrelazione per rendersi conto che, se l'immunità di gre… - infoitsalute : Covid, immunità di gregge, Lopalco: 'Bisogna vaccinare i minorenni' - yufalcediluna : RT @PamelaFerrara: Basta leggere una manciata di tweet #novax con hashtag #nessunacorrelazione per rendersi conto che, se l'immunità di gre… -