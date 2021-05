Giro | sullo Zoncolan vince Fortunato Bernal sempre più rosa Nibali sprofonda

(Di sabato 22 maggio 2021) In un giorno di verdetti, in cima a quello che tutti chiamano il "Kaiser della Carnia", ossia il temutissimo Monte, il 104°d’Italia regala emozioni in serie e ridisegna le ambizioni...

d'Italia 2021, Fortunato vince Zoncolan. Bernal davanti a Yates. Classifica di tappa L'ordine d'arrivo della 14esima tappa del d'Italia 2021, la Cittadella - Monte Zoncolan di 205 ...Sono venuto al d'Italia per entrare nelle fughe, non avrei mai pensato di vincere Zoncolan. Ma, se guardo a chi guida la squadra, è il minimo vincere una tappa del genere... Vedremo per le ...