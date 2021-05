Filippi: “Oggi siamo squadra, daremo tutto per compiere l’impresa. Saraniti dal 1?? Vi dico che…” (Di sabato 22 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Avellino.Primavera 3, tutto pronto per Catania-Palermo: ecco dove vedere il match in direttaI rosanero affronteranno il team targato Braglia alle ore 17.30 tre le mura amiche del Renzo Barbera. Serviranno compattezza, lucidità e garra per portare a casa la gara che consentirebbe al Palermo di giocare il ritorno mercoledì allo stadio Partenio senza abbassare la guardia ma con più tranquillità. Alla vigilia della partita valida per il terzo turno dei playoff di Serie C è intervenuto in mixed zone il coach rosanero, Giacomo Filippi, che si è detto consapevole del peso specifico che ha il match per il raggiungimento del proprio obiettivo.Palermo, l’Avellino sul cammino dei rosa: dalla strage di Capaci ai playoff di Serie C"Saraniti? Sarà della partita, poi vedremo se partirà dal 1' o entrerà a ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Avellino.Primavera 3,pronto per Catania-Palermo: ecco dove vedere il match in direttaI rosanero affronteranno il team targato Braglia alle ore 17.30 tre le mura amiche del Renzo Barbera. Serviranno compattezza, lucidità e garra per portare a casa la gara che consentirebbe al Palermo di giocare il ritorno mercoledì allo stadio Partenio senza abbassare la guardia ma con più tranquillità. Alla vigilia della partita valida per il terzo turno dei playoff di Serie C è intervenuto in mixed zone il coach rosanero, Giacomo, che si è detto consapevole del peso specifico che ha il match per il raggiungimento del proprio obiettivo.Palermo, l’Avellino sul cammino dei rosa: dalla strage di Capaci ai playoff di Serie C"? Sarà della partita, poi vedremo se partirà dal 1' o entrerà a ...

