Covid, prosegue il calo dei pazienti in terapia intensiva e nei reparti non critici. DATI (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 21 maggio, sono ancora in calo i positivi ricoverati negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.469 persone (-75, 51 gli ingressi del giorno) e negli altri reparti 9.925 (-458). Nelle ultime 24 ore sono stati 5.218 i nuovi casi di coronavirus, su 269.744 tamponi (ieri 5.741 casi su 251.037 test). La percentuale di positivi è all'1,9% (era al 2,3). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.183.476 e le vittime 125.028 (+218) Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 21 maggio, sono ancora ini positivi ricoverati negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.469 persone (-75, 51 gli ingressi del giorno) e negli altri9.925 (-458). Nelle ultime 24 ore sono stati 5.218 i nuovi casi di coronavirus, su 269.744 tamponi (ieri 5.741 casi su 251.037 test). La percentuale di positivi è all'1,9% (era al 2,3). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.183.476 e le vittime 125.028 (+218)

