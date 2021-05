Così il mondo può superare l’era delle pandemie. Scrive Testori Coggi (Di sabato 22 maggio 2021) La pandemia da coronavirus, con più di 3 milioni di morti e 150 milioni di malati, non è solo una calamità sanitaria, è un totale sconvolgimento economico, sociale, politico e culturale in tutte le regioni del pianeta. Questa pandemia ci ha obbligato a prendere atto che la salute è il fondamento e l’elemento essenziale della società e dell’economia: dalla salute dipende il nostro benessere complessivo, inteso come lavoro, reddito, educazione e formazione, stile di vita, relazioni sociali, cultura; quindi tutte le risorse investite nella salute, sia essa cura che prevenzione, sono un investimento nel benessere e nella crescita degli individui e della società. Purtroppo le nostre previsioni sulla capacità di gestire una tale emergenza erano errate e i nostri sistemi sanitari, anche nella maggior parte dei Paesi più avanzati, non erano preparati a rispondere a un impatto di tali ... Leggi su formiche (Di sabato 22 maggio 2021) La pandemia da coronavirus, con più di 3 milioni di morti e 150 milioni di malati, non è solo una calamità sanitaria, è un totale sconvolgimento economico, sociale, politico e culturale in tutte le regioni del pianeta. Questa pandemia ci ha obbligato a prendere atto che la salute è il fondamento e l’elemento essenziale della società e dell’economia: dalla salute dipende il nostro benessere complessivo, inteso come lavoro, reddito, educazione e formazione, stile di vita, relazioni sociali, cultura; quindi tutte le risorse investite nella salute, sia essa cura che prevenzione, sono un investimento nel benessere e nella crescita degli individui e della società. Purtroppo le nostre previsioni sulla capacità di gestire una tale emergenza erano errate e i nostri sistemi sanitari, anche nella maggior parte dei Paesi più avanzati, non erano preparati a rispondere a un impatto di tali ...

