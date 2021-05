Conte: «I numeri fanno capire che tipo di stagione abbiamo giocato, complimenti ai calciatori» (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha presentato l’ultima partita di campionato contro l’Udinese in conferenza stampa. “Manca l’ultima partita contro l’Udinese che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all’ultimo di dare sempre il massimo per finire nella migliore maniera. Domani dobbiamo alzare il trofeo dello Scudetto e vogliamo farlo con una buona prestazione”. Sulla presenza dei mille tifosi allo stadio, domani: “È un segnale il fatto di riaprire, così come c’è già stata la riapertura parziale per la Coppa Italia e ci sarà per l’Europeo. Anche domani sarà bello, non dimentichiamo che tutti quanti lavoriamo con l’obiettivo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il tifoso è molto importante per il calcio, ci auguriamo quanto prima di riaverli al nostro fianco”. Sulla partita contro l’Udinese: “L’Udinese è una buonissima squadra, molto fisica, brava ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha presentato l’ultima partita di campionato contro l’Udinese in conferenza stampa. “Manca l’ultima partita contro l’Udinese che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all’ultimo di dare sempre il massimo per finire nella migliore maniera. Domani dobbiamo alzare il trofeo dello Scudetto e vogliamo farlo con una buona prestazione”. Sulla presenza dei mille tifosi allo stadio, domani: “È un segnale il fatto di riaprire, così come c’è già stata la riapertura parziale per la Coppa Italia e ci sarà per l’Europeo. Anche domani sarà bello, non dimentichiamo che tutti quanti lavoriamo con l’obiettivo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il tifoso è molto importante per il calcio, ci auguriamo quanto prima di riaverli al nostro fianco”. Sulla partita contro l’Udinese: “L’Udinese è una buonissima squadra, molto fisica, brava ...

