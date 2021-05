Chi è Thomas Raggi dei Maneskin? Età, fidanzata e Instagram (Di sabato 22 maggio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, dall’età, alla fidanzata, a dove seguirlo sui social e Instagram. Chi è Thomas Raggi Nome e Cognome: Thomas RaggiData di nascita: 18 gennaio 2001Luogo di Nascita: RomaEtà: 20 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CapricornoProfessione: chitarrista dei ManeskinFidanzato: Thomas pare sia singleFigli: Thomas non ha figliTatuaggi: Thomas ha un tatuaggio sul braccio sinistroProfilo Instagram: @ThomasRaggi Thomas L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 22 maggio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, chitarrista dei, dall’età, alla, a dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 18 gennaio 2001Luogo di Nascita: RomaEtà: 20 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CapricornoProfessione: chitarrista deiFidanzato:pare sia singleFigli:non ha figliTatuaggi:ha un tatuaggio sul braccio sinistroProfilo: @L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

__hijacker : Thomas ha un amico lucido di mente, quindi il 'chi va con lo zoppo impara a zoppicare', non sempre è esatto... Nem… - sarabol1 : #twittamibeautiful Psycho Thomas non sarà mai sincero, Vinni sei un ottimo psicologo ( chi l'avrebbe detto?), lo sa… - explor40 : Chi vuol accingersi a navigare solo quando sia passato ogni pericolo non dovrebbe mai prendere il mare. ?? (Thomas F… - UdoReger : RT @UngaroStefano: Chi conosce Thomas @PikettyLeMonde e/o i suoi lavori sa bene che i suoi lavori sulla redistribuzione, da attuare tramite… - 91CVROLIN4 : okay io sono dylan chi vuole essere il thomas? -