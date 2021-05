Benedetta Pilato, 16 anni, record del mondo nei 50 rana (Di sabato 22 maggio 2021) record del mondo di Benedetta Pilato nei 50 rana donne . La nuotatrice tarantina, 16 anni, ha fermato il crono in 29"30 nelle semifinali agli Europei di nuoto a Budapest . Battuto il 29"40 della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)deldinei 50donne . La nuotatrice tarantina, 16, ha fermato il crono in 29"30 nelle semifinali agli Europei di nuoto a Budapest . Battuto il 29"40 della ...

