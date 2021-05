Bayern Monaco | il saluto di Alaba e Boateng Pianti e abbracci per l’ultima partita

(Di sabato 22 maggio 2021) La Bundesliga sta per concludere la sua stagione 2020/2021 e il, campione di Germania, ha celebrato i suoi giocatori storici che hanno detto addio alla squadra bavarese. Si tratta di Jeromee David, che hanno giocato contro l’Augsburg e sono usciti anzitempo per dedicare un ultimoa coloro che hanno fatto la storia recente del. Il difensore è uscito al 60? senza far mancare qualche lacrima oltre ai tantidati ai compagni e all’allenatore Flick lasciando il posto a Javi Martinez, un altro che dirà addio. Al 73? è arrivato il momento di David, uscito tra gli applausi e tantissimicome. Für immer einer von uns. ...

Julian Nagelsmann ufficiale al/ Bavaresi versano al Lipsia cifra record DIRETTA DORTMUND LEVERKUSEN (RISULTATO 0 - 0): SI GIOCA Pochissimi minuti al fischio d'inizio di Dortmund ...Più staccato il Psg che segue l'evolversi della situazione, oltre ae Manchester City che hanno mostrato l'interesse, ma nulla di più. Al momento, i nerazzurri sono ancora davanti a ...Un dettaglio non di poco conto per il futuro di Georginio Wijnaldum che, nelle ultime ore, si sarebbe sensibilmente avvicinato al Bayern Monaco, adesso in pole per aggiudicarsi le prestazioni del ...La pesantissima sconfitta casalinga contro il Borussia Moenchengladbach condanna il Werder Brema alla retrocessione dopo 41 anni in Bundesliga.