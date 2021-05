Argento Paltrinieri e tre bronzi agli Europei, Pilato da record (Di sabato 22 maggio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ancora grande Italnuoto agli Europei di Budapest: dalla quinta giornata di gare arrivano un Argento e tre bronzi per la delegazione azzurra, oltre a un record del mondo. Le prime due medaglie portano la firma di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, rispettivamente secondo e terzo negli 800 stile libero. A imporsi, come nei 1500, è l'ucraino Mykhaylo Romanchuk, che rimonta sul carpigiano nelle ultime vasche e chiude in 7'42?61. “Ci ho provato in mille modi, ho provato a scappare ma non ce la facevo ad aumentare il passo – commenta Super Greg – Alla fine di tutto è un buon tempo, un'altra medaglia e sono contento. Perdere non è mai bello ma se conto tutto ciò che è stato in queste settimane vado via con tre ori e due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ancora grande Italnuotodi Budapest: dalla quinta giornata di gare arrivano une treper la delegazione azzurra, oltre a undel mondo. Le prime due mede portano la firma di Gregorioe Gabriele Detti, rispettivamente secondo e terzo negli 800 stile libero. A imporsi, come nei 1500, è l'ucraino Mykhaylo Romanchuk, che rimonta sul carpigiano nelle ultime vasche e chiude in 7'42?61. “Ci ho provato in mille modi, ho provato a scappare ma non ce la facevo ad aumentare il passo – commenta Super Greg – Alla fine di tutto è un buon tempo, un'altra meda e sono contento. Perdere non è mai bello ma se conto tutto ciò che è stato in queste settimane vado via con tre ori e due ...

