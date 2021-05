Zara e Havaianas si alleano e lanciano le flip flop di tendenza per l’estate 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il colosso spagnolo della moda low cost si allea con il marchio d’infradito per eccellenza. Zara e Havaianas annunciano una sorprendente collaborazione e lanciano la mini capsule ideale per l’estate. Due flip flop dai colori tenui e dalla suola a strisce: questi i must have dell’estate firmati dall’artista Adhemas Batista. Due modelli semplici che si abbinano perfettamente ai tessuti bohémien e ai tagli che lasciano scoperte le caviglie. L’ennesima occasione per vestire alla moda lasciando da parte quella formalità che va poco d’accordo con le calde giornate estive. Guillaume Prou, presidente di Havaianas EMEIA, si è detto più che entusiasta della nuova collezione: “Creare dei modelli con Zara è stato un grande momento per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Il colosso spagnolo della moda low cost si allea con il marchio d’infradito per eccellenza.annunciano una sorprendente collaborazione ela mini capsule ideale per. Duedai colori tenui e dalla suola a strisce: questi i must have delfirmati dall’artista Adhemas Batista. Due modelli semplici che si abbinano perfettamente ai tessuti bohémien e ai tagli che lasciano scoperte le caviglie. L’ennesima occasione per vestire alla moda lasciando da parte quella formalità che va poco d’accordo con le calde giornate estive. Guillaume Prou, presidente diEMEIA, si è detto più che entusiasta della nuova collezione: “Creare dei modelli conè stato un grande momento per il ...

