Uomini e donne | ex tronista fa coming out? “Con Zorzi mi sento da un pò”

L'Ex tronista di Uomini e donne, Mariano Catanzaro si dichiara a Tommaso Zorzi ammettendo che l'influencer gli piace di testa

I veri appassionati di Uomini e donne sicuramente ricorderanno l'ex tronista napoletano Mariano Catanzaro. Il giovane ha preso parte al programma diversi anni fa, ma la sua simpatia e la propria spontaneità lo hanno portato a partecipare anche a Temptation Island Vip. Un personaggio possiamo dire che è stato molto amato e ancora oggi fa parlare di se… Con un account Instagram di circa 220 mila followers, Mariano è diventato un vero e proprio influencer. Da poche ore, Francesco Fredella, noto giornalista di gossip, ha lanciato una clamorosa indiscrezione: il pupo pare si sia dichiarato all'ex ...

