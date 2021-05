Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 21 maggio: Ariane assume Erik (Di venerdì 21 maggio 2021) anticipazioni della puntata di oggi venerdì 21 maggio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che racconta le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al Fusternhof. Erik riesce a far colpo su Ariane che lo assume come responsabile delle pubbliche relazioni della prestigiosa struttura alberghiera. Intanto Selina confessa a Maja di essersi innamorata di Christoph. Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021)della puntata divenerdì 21di, la soap bavarese che racconta le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al Fusternhof.riesce a far colpo suche locome responsabile delle pubbliche relazioni della prestigiosa struttura alberghiera. Intanto Selina confessa a Maja di essersi innamorata di Christoph.va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

09Espanol : RT @catenaaurea66: Gesù Bambino bussa al nostro cuore, e fa ssshhhh agli angeli per sentire se dentro c'è qualcuno che venga ad aprire, ma… - Primula23244790 : @liliaragnar Pieno di colorati ! Ma belli, poi vedi certi oranghi ! Io giro subito ! Solo tempesta d amore , tedesc… - estraneo77 : RT @catenaaurea66: Gesù Bambino bussa al nostro cuore, e fa ssshhhh agli angeli per sentire se dentro c'è qualcuno che venga ad aprire, ma… - Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: L'amore vero è come un faro, che sovrasta la tempesta e non vacilla mai:illumina il presente,e proietta la luce verso l'o… - rosicassano19 : @rete4 Tempesta d’amore è sparito l’audio originale provvedete per favore! In italiano non si può sentire! -