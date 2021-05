Strage di Capaci. Il ricordo di Falcone e Borsellino sulla Rai

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un palinsesto per ricordare le vittime della mafia nel 29esimo anniversario delle stragi die di Via D'Amelio

Advertising

MIsocialTW : Il #23maggio, anniversario della strage di #Capaci, appendiamo ai nostri balconi #unlenzuolocontrolamafia e dimostr… - baratto_m : RT @ConsLomb: 23 maggio1992 - 23 maggio 2021, 29 anni dalla strage di #Capaci: la commemorazione in Consiglio regionale #LombardiaQuotidian… - ic_olivieri : RT @MIsocialTW: Il #23maggio, anniversario della strage di #Capaci, appendiamo ai nostri balconi #unlenzuolocontrolamafia e dimostriamo #di… - RaiNews : Un palinsesto per ricordare le vittime della mafia nel 29esimo anniversario delle stragi #PalermoChiamaItalia,… - rosatoeu : L'orrore e la memoria, 29 anni fa la strage di Capaci. Il 23 maggio del 1992 a Palermo Cosa Nostra dichiarò guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Capaci

... l'auto degli uomini della scorta del giudice Falcone; e la consegna dei nuovi distintivi di qualifica della Polizia di Stato, ai familiari dei caduti delladi. Tra gli altri ...OCCHIOBELLO (Rovigo) - Le vittime di mafia saranno ricordate domenica 23 maggio, anniversario delladi. La giornata nazionale della legalità sarà celebrata a Occhiobello alle 17.45 davanti al municipio: il sindaco Coizzi terrà un discorso in cui saranno riferite anche le parole di ...L'altra sera avevamo dato un breve cenno, oggi approfondiamo, non facendo mancare una nostra considerazione in proposito ...Il Coordinamento di Libera a Benevento ha scelte le simboliche date di sabato 22 e domenica 23 Maggio per onorare la memoria delle stragi di Capaci e di via D’Amelio tramite la strada dell’impegno. In ...