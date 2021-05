Sicuri di aver letto bene il libro di Giorgia Meloni?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) I libri dei politici, specie se scritti quando ancora in attività e con ambizioni da realizzare, sono soprattutto dei prodotti di più generali strategie di marketing politico. Il racconto di sé, che solitamente contengono, attinge quasi sempre a schemi narrativi tipici, in particolare propri delle fiabe, e a luoghi comuni del tempo coevo, come oggi l’ossessione narcisistica dell’ “essere se stessi” e rivelare ciò che “davvero si è”. Io sono, ilda poco uscito della leader di Fratelli d’Italia,, non fa eccezione. La dimensione intima e personale (raccontata con stile ed evocazioni adolescenziali, o forse da contemporanea influencer - che è un po’ lo stesso - come ha osservato Guia Soncini) occupa interi capitoli e poi si intreccia strada facendo con quella più specificamente politica e ...