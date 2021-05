Serie A 2020/2021, ultima giornata: programma, orari, tv, Sky o Dazn? (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutto pronto per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2020/2021. Tanti i verdetti ancora da definire: i due posti Champions, quelli in Europa e Conference League. Già definito il quadro della lotta per non retrocedere: scendono Parma, Crotone e Benevento; salvi Torino e Cagliari. Ecco il programma dell’ultimo atto di un campionato che ha incoronato l’Inter campione d’Italia. La squadra di Conte festeggerà a San Siro contro l’Udinese. programma Sabato 22 maggio Ore 20:45, Cagliari-Genoa (Sky) Ore 20:45, Crotone-Fiorentina (Sky) Ore 20:45, Sampdoria-Parma (Dazn) Domenica 23 maggio Ore 15:00, Inter-Udinese (Dazn) Ore 20:45, Atalanta-Milan (Sky) Ore 20:45, Bologna-Juventus (Dazn) Ore 20:45, Napoli-Verona (Sky) Ore ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutto pronto per la trentottesima edi. Tanti i verdetti ancora da definire: i due posti Champions, quelli in Europa e Conference League. Già definito il quadro della lotta per non retrocedere: scendono Parma, Crotone e Benevento; salvi Torino e Cagliari. Ecco ildell’ultimo atto di un campionato che ha incoronato l’Inter campione d’Italia. La squadra di Conte festeggerà a San Siro contro l’Udinese.Sabato 22 maggio Ore 20:45, Cagliari-Genoa (Sky) Ore 20:45, Crotone-Fiorentina (Sky) Ore 20:45, Sampdoria-Parma () Domenica 23 maggio Ore 15:00, Inter-Udinese () Ore 20:45, Atalanta-Milan (Sky) Ore 20:45, Bologna-Juventus () Ore 20:45, Napoli-Verona (Sky) Ore ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Questa è solo la terza gara in stagione in cui il #Monza schiera sia Mario #Balotelli che Kevin-Prince #Boateng… - Eurosport_IT : L'inizio di una leggenda: ecco come è nato il 'Divin Codino' di Roberto Baggio ???????? ?? - SalernoSal : Diversity Awards 2020, i vincitori per la serie tv e programmi - TvBlog #propagandalive ?@La7tv? per dire… - Ultron65 : RT @ItaliaNewsYT: Serie storica del PIL reale dall'unità d'Italia al 2020 - davidwon4206 : RT @juventusfc: 46’ | Ripartiamo come abbiamo finito! INSIEME, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ? -