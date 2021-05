Sampdoria, Ranieri ai saluti: “Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno” (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ ufficiale. Claudio Ranieri ha annunciato il suo addio alla Sampdoria dopo un campionato e mezzo alla guida dei blucerchiati. “Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore” ha detto il tecnico alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Parma. Arrivato alla Samp ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ ufficiale. Claudioha annunciato il suo addiodopo un campionato e mezzoguida dei blucerchiati. “Hoche nonper un, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown,fine del quale ci siamo salvati. Quest’abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore” hail tecnicovigilia dell’ultima gara di campionato contro il Parma. ArrivatoSamp ...

