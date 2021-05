Orca “sperona” un delfino in volo davanti ai turisti | l’incredibile salto di 5 metri diventa virale

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un video realizzato al largo del Messico mostra un branco di orche all’inseguimento di une l’impressionante balzo di un cetaceo fuori dall’acqua per colpire il mammifero È una di quelle situazioni che probabilmente capitano una sola volta nella vita e che lasciano il segno. L’hanno raccontata alcuni diportisti impegnati in un viaggio nel L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Messico, l'orca sperona il delfino durante la caccia: il video diventa virale. Un salto spettacolare di oltre cinqu… - AltriMondiGazza : RT @Agenzia_Ansa: Messico, l'orca sperona il delfino durante la caccia: il video diventa virale. Un salto spettacolare di oltre cinque metr… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Messico, l'orca sperona il delfino durante la caccia: il video diventa virale. Un salto spettacolare di oltre cinque metr… - Roberto42806403 : RT @Agenzia_Ansa: Messico, l'orca sperona il delfino durante la caccia: il video diventa virale. Un salto spettacolare di oltre cinque metr… - themistermax : RT @Agenzia_Ansa: Messico, l'orca sperona il delfino durante la caccia: il video diventa virale. Un salto spettacolare di oltre cinque metr… -

Ultime Notizie dalla rete : Orca sperona

L'hanno raccontata alcuni diportisti impegnati in un viaggio nel mar di Cortez, al largo delle coste messicane e che si sono trovati davanti nientemeno che un'che li ha sbalorditi con un ...Un gruppo di turisti, nella Baja California, in Messico, ha ripreso la scena. Quello che potrebbe apparire un incidente è in realtà una tecnica di caccia: spesso infatti le orche aggrediscono così le ...Un salto spettacolare di oltre cinque metri di un'orca mentre insegue la sua preda. E il video, girato da alcuni escursionisti al... Scopri di più ...Un salto spettacolare di oltre cinque metri da parte di un'orca mentre insegue la sua preda. E' accaduto nelle acque del Messico: il cetaceo ha praticamente speronato un delfino, pare sia una tecnica ...