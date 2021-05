Napoli-Verona | sorpresa a centrocampo | c’è una conferma Politano più di Lozano

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 maggio 2021) Vincere per accedere alla prossima Champions League questo l’obiettivo delcontro il. Con i tre punti gli azzurri non dovrebbero fare calcoli, dato che sono padroni del proprio destino. Gli scaligeri da oltre un mese non giocano più con quella intensità di una volta, anche perché hanno acquisito la salvezza matematica. Questo però non deve far deconcentrare ile lo sa bene Gennaro Gattuso, che sta spingendo proprio sulla spinta motivazionale. Se ilscende in campo con la mentalità sbagliata allora sarà veramente complicato battere il. Basti guardare alla partita di andata quando gli azzurri segnarono dopo pochi minuti e poi furono ribaltati da unarrembante e più motivato. Formazioneanti-Gattuso ...