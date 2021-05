Napoli, record di gol per l'attacco azzurro: la Champions non può mancare (Di venerdì 21 maggio 2021) Per questo motivo, secondo il quotidiano, la squadra azzurra meriterebbe pienamente di andare in Champions. Ecco quanto si legge: 'Avanti tutta, sino alla Champions, a quel quarto posto (che potrebbe ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 maggio 2021) Per questo motivo, secondo il quotidiano, la squadra azzurra meriterebbe pienamente di andare in. Ecco quanto si legge: 'Avanti tutta, sino alla, a quel quarto posto (che potrebbe ...

Advertising

zazoomblog : Napoli record di gol per l’attacco azzurro: la Champions non può mancare - #Napoli #record #l’attacco #azzurro: - infoitsport : Il Napoli a passo di Champions con il girone record di Gattuso - CalcioNapoli24 : - alfre37405110 : @1926_cri @annabristol74 @ZZiliani @SerieA Quanti altri giocatori nella storia del calcio hanno vinto campionato -… - albert_Napoli : @francati55 Ognuno ha il Suo parere Francesco Io non lo prenderei Non sa cambiare modulo in corso fa giocare sempr… -