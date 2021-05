Multato con il monopattino e insultato, sarà ricevuto dal comandante dei vigili (Di venerdì 21 maggio 2021) sarà ricevuto dal comandate dei vigili Emiliano Bezzon il 34enne che ha denunciato con un video social di essere stato fermato mentre in monopattino per una multa in quando andava sul marciapiede e insultato con epiteti omofobi. Il comandante della Polizia municipale della Città di Torino ha reso noto che “la persona è già stata contatta e martedì sarà ricevuta per approfondire e chiarire ogni aspetto della vicenda”. Inoltre, Bezzon ha precisato che “il cittadino non è stato denunciato, ma solo sanzionato perché circolava col monopattino sul marciapiede, comportamento vietato dal Codice della Strada”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 21 maggio 2021)dal comandate deiEmiliano Bezzon il 34enne che ha denunciato con un video social di essere stato fermato mentre inper una multa in quando andava sul marciapiede econ epiteti omofobi. Ildella Polizia municipale della Città di Torino ha reso noto che “la persona è già stata contatta e martedìricevuta per approfondire e chiarire ogni aspetto della vicenda”. Inoltre, Bezzon ha precisato che “il cittadino non è stato denunciato, ma solo sanzionato perché circolava colsul marciapiede, comportamento vietato dal Codice della Strada”. L'articolo proviene da Nuova Società.

