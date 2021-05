Maksimovic via dal Napoli, arriva un’importante offerta dal Fenerbahce: i dettagli (Di venerdì 21 maggio 2021) Uno dei calciatori destinati a lasciare il Napoli è sicuramente Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha deciso di non rinnovare il contratto con gli azzurri e dunque dal 30 giugno sarà libero di trovare una nuova sistemazione. LEGGI ANCHE: Non solo Maksimovic, altri quattro calciatori potrebbero lasciare Napoli Maksimovic Fenerbahce, l’offerta del club turco: i dettagli Oltre ai club italiani, come Inter e Lazio, sulle sue tracce si è aggiunta un’altra squadra. Il portale turco Sporx, infatti, rivela come sul 29enne si sia fiondato il Fenerbahce. L’offerta del club turco sarebbe di 10 milioni di ingaggio complessivi per i prossimi 4 anni, ovvero 2.5 milioni annui per l’ex Torino che ora dovrà dare una ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Uno dei calciatori destinati a lasciare ilè sicuramente Nikola. Il difensore serbo ha deciso di non rinnovare il contratto con gli azzurri e dunque dal 30 giugno sarà libero di trovare una nuova sistemazione. LEGGI ANCHE: Non solo, altri quattro calciatori potrebbero lasciare, l’del club turco: iOltre ai club italiani, come Inter e Lazio, sulle sue tracce si è aggiunta un’altra squadra. Il portale turco Sporx, infatti, rivela come sul 29enne si sia fiondato il. L’del club turco sarebbe di 10 milioni di ingaggio complessivi per i prossimi 4 anni, ovvero 2.5 milioni annui per l’ex Torino che ora dovrà dare una ...

Advertising

Gazzetta_it : Via Napoli e Crotone, tre nomi per la #Lazio che verrà - manu67915486 : @shinko126 @Chiariello_CS questo perchè come rosa abbiamo già una delle migliori. Basta puntellare e sostituire nel… - MundoNapoli : Sky - Maksimovic via da Napoli, molti club italiani su di lui. - Andrea842631710 : @SalvMont Si ma maksimovic vuole 2.5 Se ne può andare via. Luperto infatti per me come quarto non è sufficiente, lo ho scritto.. - Fantacalcio : Napoli, Koulibaly ancora a parte: ritorna Maksimovic -