Zhang Yiming, il co-fondatore di ByteDance, proprietaria dell'app di videoclip TikTok, si è dimesso a sorpresa dalla carica di Ceo, per concentrarsi sulla "strategia a lungo termine" aziendale. ByteDance è passata di mano all'amico e compagno di stanza ai tempi dell'Università Liang Rubo, precedentemente responsabile delle risorse umane e cofondatore della società nel 2012. Zhang, 38 anni, ha rivoluzionato il rapporto tra musica e giovani sul web e costruito la prima app di portata globale della Cina: TikTok ha circa un miliardo di utenti nel mondo, oltre 100 milioni nei soli Stati Uniti. Mentre ByteDance, che ha al suo attivo anche il gemello in mandarino di TikTok, Douyin, oltre all'app di aggregazione di notizie Jinri Toutiao e a Lark che offre funzioni di archiviazione cloud, conta più di 60.000 dipendenti in oltre 30 Paesi.

fisco24_info: L'ombra delle regolamentazioni scuote i vertici delle big tech cinesi: Alibaba, Ant, Pinduoduo e ora ByteDance (Tik…

