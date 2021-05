Israele-Hamas, Unicef: "In undici giorni di conflitto uccisi 65 bambini palestinesi e 2 in Israele" (Di venerdì 21 maggio 2021) Oltre 600 i feriti, per la stragrande maggioranza nella Striscia di Gaza. "Per il bene di tutti i bambini e del loro futuro, è il momento di raggiungere una soluzione pacifica dilungo termine al conflitto che dura da sette decenni", auspica l'Agenzia delle Nazioni Unite che tutela i diritti dell'infanzia Leggi su rainews (Di venerdì 21 maggio 2021) Oltre 600 i feriti, per la stragrande maggioranza nella Striscia di Gaza. "Per il bene di tutti ie del loro futuro, è il momento di raggiungere una soluzione pacifica dilungo termine alche dura da sette decenni", auspica l'Agenzia delle Nazioni Unite che tutela i diritti dell'infanzia

