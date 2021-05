Incontro Zhang Conte | si respira grande ottimismo per la permanenza del tecnico

(Di venerdì 21 maggio 2021) Concluso l’affare per il finanziamento ora il presidente dell’Interincontrerà Antonioper definire il futuro delNei prossimi giorni il presidente dell’Interincontrerà ilAntonioper programmare il futuro. Secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport trapela fiducia sulladell’allenatore in nerazzurro. La società dovrà garantire adi non andare piùai problemi finanziari di questa stagione oltre che un alto livello di competitività della rosa.è affascinato dall’idea di proseguire con il suo lavoro per raggiungere la seconda stella con un gruppo che lo ha stregato su diversi aspetti. L’in agenda a breve, dovrebbe ...

chiude il finanziamento con Oaktree: "Comune visione a lungo termine". A breve l'col tecnico