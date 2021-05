Il treno ritarda di un minuto perché il macchinista va in bagno: scatta l'inchiesta in Giappone (Di venerdì 21 maggio 2021) Un minuto di ritardo del treno ha fatto scattare un'inchiesta in Giappone. Il conducente si era assentato per andare in bagno mentre alla guida di un treno proiettile lasciando il controllo a un suo ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Undi ritardo delha fattore un'in. Il conducente si era assentato per andare inmentre alla guida di unproiettile lasciando il controllo a un suo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Giappone, il macchinista va in bagno e il treno ritarda di un minuto: scatta l'inchiesta #giappone… - Agenzia_Italia : Giappone, il treno ritarda di un minuto e scatta l'inchiesta - carloarbini51 : RT @Marco_dreams: Giappone: il treno ritarda di un minuto e scatta l'inchiesta da parte delle ferrovie. Ok, tutto molto bello. Ma vi rende… - rosinadentini : RT @Marco_dreams: Giappone: il treno ritarda di un minuto e scatta l'inchiesta da parte delle ferrovie. Ok, tutto molto bello. Ma vi rende… - usaipiero : “Ecco perché in Italia i treni scontano ritardi Pazzeschi: i macchinisti soffrono di incontinenza” Giappone, il ma… -