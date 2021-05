Iachini: 'Vlahovic resta alla Fiorentina? Dipende...' (Di venerdì 21 maggio 2021) FIRENZE - " In bocca al lupo per un futuro glorioso ". Così Beppe Iachini rivolgendosi alla Fiorentina alla vigilia della sua ultima partita alla guida della squadra, domani sera in trasferta con il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) FIRENZE - " In bocca al lupo per un futuro glorioso ". Così Bepperivolgendosivigilia della sua ultima partitaguida della squadra, domani sera in trasferta con il ...

Advertising

mirko_masella : RT @sportli26181512: Iachini: 'Vlahovic resta alla Fiorentina? Dipende...': Il tecnico all'ultima panchina viola: 'Sarò sempre un tifoso di… - sportli26181512 : Iachini: 'Vlahovic resta alla Fiorentina? Dipende...': Il tecnico all'ultima panchina viola: 'Sarò sempre un tifoso… - infoitsport : Calciomercato Fiorentina: Vlahovic via? L’annuncio di Iachini in diretta - infoitsport : Iachini: «Il futuro di Vlahovic? C'è una cosa che mi auguro» - gabrieleburini : RT @Luca_Cilli: Ultima sulla panchina della #Fiorentina per #Iachini prima della rivoluzione. Ha ottenuto la permanenza in A per il resto p… -