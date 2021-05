Halep non ce la fa: forfait al Roland Garros (Di venerdì 21 maggio 2021) It's with a heavy heart that I announce my withdrawal from @RolandGarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) It's with a heavy heart that I announce my withdrawal from @this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing ...

OA_Sport : Simona Halep non sarà al Roland Garros a causa dell'infortunio al polpaccio patito a Roma - flamminiog : RT @oktennis: A causa dell’infortunio patito a Roma, Simona Halep ???? non sarà ai blocchi di partenza del Roland Garros, che per che così un… - ina_haner : RT @oktennis: A causa dell’infortunio patito a Roma, Simona Halep ???? non sarà ai blocchi di partenza del Roland Garros, che per che così un… - oktennis : A causa dell’infortunio patito a Roma, Simona Halep ???? non sarà ai blocchi di partenza del Roland Garros, che per c… - pauldeb891 : @4A3Aseq C'è un utente di Ubitennis, uber salviniano e anti-Halep come non mai, che supertifoso di Pliskova che poi… -