Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Grecia: incendio, bruciano ancora i boschi vicino ad Atene: (ANSA) - ATENE, 21 MAG - Trecento vigi… - NunzioTweet : RT @DanieleDann1: ?? #Grecia, villaggi evacuati a causa degli incendi. Rogo boschivo scoppiato durante la notte intorno al Monte Geraneia. @… - valentinadigrav : RT @DanieleDann1: ?? #Grecia, villaggi evacuati a causa degli incendi. Rogo boschivo scoppiato durante la notte intorno al Monte Geraneia. @… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Grecia, villaggi evacuati a causa degli incendi. Rogo boschivo scoppiato durante la notte intorno al Monte Geraneia. @… - teletext_ch_it : Vasto incendio di boschi in Grecia -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia incendio

Trecento vigili del fuoco inhanno combattuto tutta la notte per dominare un grandeche da due giorni sta devastando una zona boschiva, a circa 90 chilometri da Atene, sul Golfo di Corinto. "Le condizioni meteo ...Centinaia di persone sono state evacuate indurante il primo grandeboschivo della stagione che, alimentato da forti venti, si è sviluppato su una catena montuosa affacciata sul Golfo di Corinto. "La notte sarà dura. Stiamo ...Trecento vigili del fuoco in Grecia hanno combattuto tutta la notte per dominare un grande incendio che da due giorni sta devastando una zona boschiva, a circa 90 chilometri da Atene, sul Golfo di Cor ...Sono ancora da domare le fiamme che da mercoledì sera hanno avvolto il bosco sul Golfo di Corinto in Grecia: il vasto incendio ha costretto ...