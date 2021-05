Generale, è ora di vaccinare tutti (Di venerdì 21 maggio 2021) Avanti con le vaccinazioni degli over 40, ma con il freno a mano tirato. Il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, lo scorso 12 maggio, aveva inviato una lettera alle regioni per dare il via libera alle prenotazioni a partire dal 17 maggio anche per i nati fino al 1981, alla luce del “buon andamento della campagna di somministrazione”. Eppure, il 18 maggio, durante la sua visita in Toscana, Figliuolo sembra aver fatto un passo indietro: “Dobbiamo continuare a vaccinare gli over 60 e i fragili. Chiedo a tutti presidenti di regione di andare avanti con i richiami, è facile farsi prendere dalla propaganda”. La strigliata alle regioni, che ormai è un genere giornalistico, non ha mancato di destare più di qualche perplessità dal momento che il via libera a quelle prenotazioni era arrivato solo pochi giorni prima proprio dal ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Avanti con le vaccinazioni degli over 40, ma con il freno a mano tirato. Il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, lo scorso 12 maggio, aveva inviato una lettera alle regioni per dare il via libera alle prenotazioni a partire dal 17 maggio anche per i nati fino al 1981, alla luce del “buon andamento della campagna di somministrazione”. Eppure, il 18 maggio, durante la sua visita in Toscana, Figliuolo sembra aver fatto un passo indietro: “Dobbiamo continuare agli over 60 e i fragili. Chiedo apresidenti di regione di andare avanti con i richiami, è facile farsi prendere dalla propaganda”. La strigliata alle regioni, che ormai è un genere giornalistico, non ha mancato di destare più di qualche perplessità dal momento che il via libera a quelle prenotazioni era arrivato solo pochi giorni prima proprio dal ...

Generale, è ora di vaccinare tutti Il Foglio Amore: come capire se una storia è “per sempre” o “per ora” Ci sono relazioni destinate a durare mentre altre si estinguono nel breve: distinguerle al più presto è fondamentale ...

Tassa di successione, Draghi gela Letta. “Improprio discutere ora del Quirinale” ROMA. «Abbastanza spesso ce l’ho fatta e questa volta a farcela sarà il governo. Bisogna avere fiducia e contare sul Parlamento, piuttosto che vederlo come un ostacolo». Mario Draghi non si fa impress ...

