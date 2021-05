Gallo: “Taibi ha un contratto. Baroni? Resta con noi” (Di venerdì 21 maggio 2021) Conferenza stampa in casa Reggina quest’oggi con il presidente Luca Gallo che ha fatto il punto della situazione, parlando anche del futuro del ds Taibi e del tecnico Baroni. Queste le sue parole: “Ho visto Taibi in settimana a Roma, abbiamo parlato un’oretta ed ha un contratto con la Reggina. Ho parlato con lui di quelle che possono essere le strategie di mercato, di che altro dovevo parlare? Ripeto, ha un contratto. Ho letto che c’erano dei rumors su di lui, è un professionista che ha il contratto fino a giugno 2022 e non vedo dove sta il problema. – continua Gallo – Baroni? Ancora non ha firmato, c’è una trattativa in corso. La volontà da parte della Reggina è quella di continuare il rapporto con lui ma i contratti si firmano in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Conferenza stampa in casa Reggina quest’oggi con il presidente Lucache ha fatto il punto della situazione, parlando anche del futuro del dse del tecnico. Queste le sue parole: “Ho vistoin settimana a Roma, abbiamo parlato un’oretta ed ha uncon la Reggina. Ho parlato con lui di quelle che possono essere le strategie di mercato, di che altro dovevo parlare? Ripeto, ha un. Ho letto che c’erano dei rumors su di lui, è un professionista che ha ilfino a giugno 2022 e non vedo dove sta il problema. – continua? Ancora non ha firmato, c’è una trattativa in corso. La volontà da parte della Reggina è quella di continuare il rapporto con lui ma i contratti si firmano in ...

