Final Fantasy: un altro titolo della serie a breve in esclusiva PS5? (Di venerdì 21 maggio 2021) Final Fantasy e PS5: il binomio potrebbe ripresentarsi molto presto, almeno secondo quanto riferito in un insistente rumor. Vediamolo insieme Non è certo un mistero: la gloriosa epoca e il successo planetario della "vecchia" console ammiraglia di casa Sony, PS4, si sono retti sullo strapotere delle esclusive, tra study first party incaricati di creare progetti ad hoc e software house third party con titoli assicurati in esclusiva per la console suddetta. tra le più illustri di queste esclusive, sarebbe impossibile non citare quelle legate a una certa saga videoludica intitolata Final Fantasy. Non mancano i contenuti legati alla serie in questione in arrivo nel prossimo futuro e la maggior parte è in esclusiva per PlayStation.

