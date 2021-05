Fabrizio Moro: "Perché mi drogavo..." (Di venerdì 21 maggio 2021) In una recente intervista il cantautore è tornato a parlare della dipendenza da stupefacenti e di come la paura della morte l'abbia portato a disintossicarsi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) In una recente intervista il cantautore è tornato a parlare della dipendenza da stupefacenti e di come la paura della morte l'abbia portato a disintossicarsi

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Moro Fabrizio Moro: "Perché mi drogavo..." L'ecstasy, l'alcool, lo sballo e la paura di morire. Fabrizio Moro non dimentica gli anni bui in cui era la droga ad essere il centro del suo mondo e non la musica. Intervistato da Il Messaggero, il cantautore è tornato a parlare degli anni difficili ...

