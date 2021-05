(Di venerdì 21 maggio 2021) Per il tè questo è il periodo più florido dell’anno. È la primavera, infatti, il momento migliore per la sua raccolta quando la Camellia sinensis, unica pianta da cui germogliano le foglie di tè, è nel pieno della fioritura, la più redditizia di tutto l’anno. Non a caso, è proprio nella stagione della rinascita, quella che segna la bellezza della natura e del suo risveglio, che è stata individuata la Giornata Internazionale del tè, di cui proprio questo 21 maggio ricorre il secondo anniversario. Sebbene l’idea sia nata nel recente passato dal Gruppo Intergovernativo sul Tè della FAO (IGG/TEA), massimo organismo mondiale sulla bevanda originaria della Cina, la ricorrenza è stata ufficializzata dall’Onu su scala globale a fine 2019 attraverso un manifesto con focus sulle condizioni dei lavoratori. In particolare, sono state promosse azioni per attuare attività a favore della produzione e ...

Advertising

Miti_Vigliero : RT @Linkiesta: Dalle piantagioni alla tazza. Il 21 maggio la @FAO promuove una giornata dedicata a una delle bevande più antiche del mondo… - Linkiesta : Dalle piantagioni alla tazza. Il 21 maggio la @FAO promuove una giornata dedicata a una delle bevande più antiche… - andrea_prevosti : Dalle piantagioni alla tazza - ammaiFiamma : @dovehovistote_b Il vero giocatore sa tirar fuori le rose anche dalle piantagioni di mais ?? - antonioaloe : Io sono stato dalle parti di Chigorodo' il paese di Juan Guillermo nel Golfo di Uraba' dove lui e' un idolo.Nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle piantagioni

Linkiesta.it

In Italia, a far conoscere questedi nicchia ci sono scaffali virtuosi come quelli de La Teiera Eclettica a Milano, negozio e sala degustazione di proprietà di Barbara Sighieri, ex ...La certificazione FSC conferma che lesono gestite in modo da preservare la diversità ... la mobilità sostenibile partematerie prime. Con la produzione del primo pneumatico al mondo ...Pirelli ha presentato il primo pneumatico al mondo ad avere la certificazione FSC: il nuovo Pirelli P Zero per il BMW X5 xDrive45e Plug-In Hybrid.dalle piantagioni al produttore di pneumatici. Le gomme Pirelli P Zero 2021 sono il primo pneumatico al mondo – assicura Pirelli – certificato FSC che utilizza gomma naturale certificata FSC e rayon ...