Da lunedì l'Italia torna tutta 'gialla' per la prima volta. Curva dei contagi in calo (Di venerdì 21 maggio 2021) "Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà tutta in area gialla". E' l'anticipo delle conclusioni della riunione settimanale della cabina di regia che si terrà questo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 maggio 2021) "Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'saràin area". E' l'anticipo delle conclusioni della riunione settimanale della cabina di regia che si terrà questo ...

- Corriere : Tutta l'Italia torna in giallo da lunedì. Dal 1 giugno tre Regioni in zona bianca

Iss: Rt scende a 0,78. Speranza: 'Lunedì tutta Italia in zona gialla' Speranza: 'Italia tutta gialla con nuove ordinanze ma prudenza' 'Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà tutta in area gialla . È il risultato delle misure adottate ...

