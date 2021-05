Cuneo anche quest’anno bandiera gialla di Comune Ciclabile

(Di venerdì 21 maggio 2021)la Città diriceve ladella ciclabilità italiana, il riconoscimento che valuta il grado di ciclabilità dei comuni e incentiva le amministrazioni ad adottare politiche bike friendly.già nel 2020 aveva ottenuto questo importante riconoscimento, che è stato rinnovato con il medesimo voto dello scorso anno 4 ‘bike-smile’ su cinque (uno in più rispetto al 2018 e al 2019). Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sullacon il simbolo dei bike-smile. Quattro le aree di valutazione: “mobilità urbana” (ciclabili urbane/infrastrutture e moderazione traffico e velocità), “governance” (politiche di mobilità ...

Adricos2 : @ChemicalAsdfg @EnricoLetta @pdnetwork Ah... capisco l'orientamento. Sulle tasse sono d'accordo, anche se serve rif… - stefano00121 : @Silvia72266704 Buongiorno Silvia anche a Cuneo è nuvoloso ... ci prepariamo al weekend... buon lavoro ??????? - alcinx : RT @LaStampa: “Anche Artesina e Prato Nevoso nell’elenco delle valli Covid-free” - LaStampa : “Anche Artesina e Prato Nevoso nell’elenco delle valli Covid-free” - StampaCuneo : “Anche Artesina e Prato Nevoso nell’elenco delle valli Covid-free” -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo anche

IdeaWebTv

... utilizzare bagni puliti e gratuiti: tutto ciòin tempi di pandemia. "Beh " si dice fiducioso ... Lui, invece, cala il suo asso drammatizzante: "Ma l'altro giorno una coppia è salita a...Dopo l'enorme successo riscosso all'appuntamento del 18 aprile, la Plastic Freeorganizza un ...che ha colpito la nostra provincia lo scorso inverno ha infatti lasciato segni evidentia ...Anche quest'anno la Città di Cuneo riceve la bandiera gialla della ciclabilità italiana, il riconoscimento che valuta il grado di ciclabilità dei comuni e ...CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 24 maggio alle 17, con prosieguo martedì 25 maggio alle 18, nella sala delle riu ...